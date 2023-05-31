После разочаровывающего сезона на «Энфилде» Артур Мело благодарит «Ливерпуль», поскольку его временное пребывание подходит к концу. Бразилец перешел в английский клуб на правах аренды из «Ювентуса» прошлым летом.

К сожалению, Артура подвели травмы, поэтому он покидает «Ливерпуль», так и не сыграв в Премьер-лиге. У него было лишь короткое камео в Лиге чемпионов и выход в стартовом составе в Кубке Англии.

Ничего удивительного, что «красные» не захотели воспользоваться своим правом выкупа 26-летнего футболиста, отправив его обратно в Турин.

Артур поблагодарил «Ливерпуль» и попрощался с клубом в социальных сетях.

«Поскольку мой контракт с «Ливерпулем» подходит к концу, я хотел бы поблагодарить всех (тренеров, игроков и персонал) за их поддержку в прошлом сезоне», — написал бразильский футболист.

«Я хочу, чтобы вы знали, что я буду вечно благодарен клубу. Болельщики «Ливерпуля», несомненно, одни из самых невероятных в мире. Эмоции от игры на «Энфилде» действительно впечатляют».

«Наконец, я хотел бы поблагодарить все сообщество Ливерпуля и региона за гостеприимство, проявленное ко мне и моей семье в течение последних нескольких месяцев. У меня всегда будут прекрасные воспоминания о днях, которые я провел здесь. Удачи!».

Полузащитник присоединился к «Ювентусу» еще в 2020 году в рамках весьма спорной сделки по обмену, в результате которой Миралем Пьянич перешел в «Барселону».

Контракт Артура с «бьянконери» действует до 2025 года, поэтому клубу придется найти решение, что делать с бразильцем после провала в АПЛ.