Туринская Старушка
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«Выдумщик оправданий». Аллегри раскритиковал Шченсны, но в итоге сам нарвался на критику

Ювентус Ювентус
Массимилиано Аллегри Массимилиано Аллегри
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Войчех Шченсны Войчех Шченсны
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Во время пресс-конференции перед матчем с «Эмполи» Массимилиано Аллегри прокомментировал слова Войчеха Шченсны после вылета из Лиги Европы о том, что «Ювентус» играл плохо и не заслужи участия в финале.

К неожиданности многих тренер не поддержал голкипера, а заявил: «Он плохо знает итальянский, видимо перепутал слова. С горяча лучше не высказываться».

На эти слова Аллегри отреагировал журналист Альфредо Педулла, который не стал церемониться в отношении тренера, подчеркнув, что Шченсны не только великолепный вратарь, но и честный человек, а Аллегри только и способен, что искать оправдания, вместо того, чтобы исправлять ситуацию на поле.

«Шченсны, помимо того, что он отличный вратарь, является одним из самых честных людей в мире футбола. Фраза тренера о том, что ему «лучше помолчать, он не знает итальянского и неправильно понял слова» после того, как футболист выразил несогласие, дает представление о климате в команде выдумщика оправданий».

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