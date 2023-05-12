Вчерашний вечер получился для Леонардо Бонуччи эмоциональным – защитник попал в «Ювентус» в 2010 году и большую часть своей карьеры провел в туринском клубе. А против «Севильи» в первом полуфинале Лиги Европы итальянец сыграл свой 500-й матч за «Юве».

«500 матчей? Это историческая цифра, мало кому удалось ее достичь. Я горд, что вошел в историю «Ювентуса» среди таких легендарных имен, я мечтал об этой футболке с детства. Я хочу поблагодарить товарищей по команде, тренеров, руководство клуба и мою семью за поддержку», - цитирует Лео Бонуччи Sky Sports.

Таким образом, Бонуччи стал шестым игроком клуба, преодолевшим отметку в 500 матчей. Компанию ему составляют Джузеппе Фурино (528), Гаэтано Ширеа (552), Джорджо Кьеллини (561), Джанлуиджи Буффон (685) и Алессандро дель Пьеро (705).

Против «Севильи» Бонуччи определенно не сыграл свой лучший матч, ему пришлось рано покинуть поле из-за проблемы с мышцами. После финального свистка Лео сказал: «Я думаю, что потянул приводящую мышцу, я попросил замену, чтобы не усугублять ситуацию».

На следующей неделе «Ювентус» отправится в Севилью, чтобы попытаться пробиться в финал Лиги Европы.