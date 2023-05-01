«Ювентус» Аллегри испытывает трудности и упускает слишком много возможностей. В прошедшем матче с «Болоньей» «Юве» довольствовался только ничьей (1:1).

В матче против «Болоньи», после пенальти, у «Ювентуса» было несколько возможностей сравнять счет, но из-за ошибок подопечные Аллегри закончили первый тайм, уступая.

Но стоит ли винить в этом только итальянского специалиста? Конечно, тренер ошибается, но нельзя не признать, что перед воротам соперника «Ювентус» теряется.

Двойной шанс для Фаджоли, Скорупски чудом спасается.

Милик проваливается с одиннадцатиметровой отметки: поляк выпрыгивает и передает мяч вратарю соперника. К счастью, он искупил свою вину во втором тайме.

Не забываем и о шансе, который был у Мануэля Локателли: в штрафной площади соперника вместо удара ногой нужен ассист от «невидимого» товарища по команде.

Наконец, во втором тайме у Соуле 100% голевой момент, он наносит удар по пустым воротам, но бьет очень высоко.