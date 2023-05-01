Туринская Старушка
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Виноват один Аллегри? «Ювентус» упускает 100% возможности у ворот соперника

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Лукаш Скорупски Лукаш Скорупски
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«Ювентус» Аллегри испытывает трудности и упускает слишком много возможностей. В прошедшем матче с «Болоньей» «Юве» довольствовался только ничьей (1:1).

В матче против «Болоньи», после пенальти, у «Ювентуса» было несколько возможностей сравнять счет, но из-за ошибок подопечные Аллегри закончили первый тайм, уступая.

Но стоит ли винить в этом только итальянского специалиста? Конечно, тренер ошибается, но нельзя не признать, что перед воротам соперника «Ювентус» теряется.

Двойной шанс для Фаджоли, Скорупски чудом спасается.

Милик проваливается с одиннадцатиметровой отметки: поляк выпрыгивает и передает мяч вратарю соперника. К счастью, он искупил свою вину во втором тайме.

Не забываем и о шансе, который был у Мануэля Локателли: в штрафной площади соперника вместо удара ногой нужен ассист от «невидимого» товарища по команде.

Наконец, во втором тайме у Соуле 100% голевой момент, он наносит удар по пустым воротам, но бьет очень высоко.

2 комментария

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d.xoxlov
Это да, но за последние матчей 5-6 это был первый, когда игроки "Юве" оказывались в штрафной чаще, чем два-три раза за 90 минут, а не сидели у своих ворот, пуляя по аутам. Навык игры в атаке нужно поддерживать, всё же, а не уповать на его автосохранение.
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Jlaw
Да в целом Макс не умеют ставить атаку. Это не катеначчо, а просто какая то беспомощность.
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