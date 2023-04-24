«Ювентус» потерпел поражение со счетом 1:0 в полуфинале Кубка Италии против «Интера».

Первая игра закончилась ничьей, и болельщики «Ювентуса» ожидали, что их команда вернется из Милана с победой и выйдет в финал турнира, но этого не произошло.

Вечер для «Юве» сложился неудачно, а Football Italia сообщил о столкновении на боковой линии между Максом Аллегри и Леонардо Бонуччи.

Тренер хотел заменить защитника после часа игры, Бонуччи заметил это и был возмущен, утверждал, что он в состоянии закончить игру.

Однако Аллегри проигнорировал его просьбу и удалил склонного к травмам центрального защитника, но замена не помогла улучшить результат.