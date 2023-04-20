Туринская Старушка
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«Гатти должен был быть удален». Бывший арбитр Серии А прокомментировал два спорных эпизода в матче «Ювентус»-«Наполи»

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Бывший арбитр Серии А Лука Марелли прокомментировал спорные эпизоды в матче «Ювентус»-«Наполи» (0-1) по окончании встречи в Серии А.

Марелли начал с фола Гатти на Кварацхелии, когда защитник «Ювентуса» ударил нападающего сзади, получив желтую карточку, хотя, по словам бывшего арбитра, нарушение тянуло на прямую красную:

«Жест Гатти был вне контекста - правым кулаком он ударил Кварацхелию по лицу. Он сразу понял, что совершил глупость, извинился, но это не важно - его должны были удалить, но VAR не вмешался».

Второй эпизод касается «Ювентуса» - это незасчитанный гол Ди Марии:

«Гол Ди Марии не засчитан? Ошибка Фаббри довольно серьезная, потому что он был там, в нескольких метрах, и не мог не видеть этот фол. Вмешался VAR, потому что атака начинается сразу после столкновения Милика с Лоботкой: этот гол получился в результате фола в атаке и не мог быть засчитан!»

 

2 комментария

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Кантемир Кантемиров
Гол Ди Марии отменили не заслуженно
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