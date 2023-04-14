Перин спасает «Ювентус» в матче со «Спортингом» и доказывает, что он не просто запасной
Прошедший четвертьфинальный матч Лиги Европы получился непростым для «Ювентуса», хотя команда сумела одержать победу над «Спортингом» со счетом 1:0.
Среди главных героев нужно назвать Маттиа Перина, он вышел, чтобы заменить Вайчеха Шченсны, которому стало плохо в концовке первого тайма и спас результат в финале игры благодаря двум чудесным сэйвам.
Педру Гонсалвеша нанес точный удар по воротам «Юве» с близкого расстояния.
Перин тут же вскочил, чтобы отразить удар Эктора Бельерина, подтвердив, что он гораздо больше, чем простой запасной вратарь.
Вторым- выходит и творит суперсейвы.
Можно рискнуть на след сезон и сделать первым и Войцеха отпустить..
Может к 30ти годам уже и окреп ментально Перин