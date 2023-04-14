Туринская Старушка
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Перин спасает «Ювентус» в матче со «Спортингом» и доказывает, что он не просто запасной

Педру Гонсалвеш Педру Гонсалвеш
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Маттиа Перин Маттиа Перин
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Прошедший четвертьфинальный матч Лиги Европы получился непростым для «Ювентуса», хотя команда сумела одержать победу над «Спортингом» со счетом 1:0.

Среди главных героев нужно назвать Маттиа Перина, он вышел, чтобы заменить Вайчеха Шченсны, которому стало плохо в концовке первого тайма и спас результат в финале игры благодаря двум чудесным сэйвам.

Педру Гонсалвеша нанес точный удар по воротам «Юве» с близкого расстояния.

Перин тут же вскочил, чтобы отразить удар Эктора Бельерина, подтвердив, что он гораздо больше, чем простой запасной вратарь.

1 комментарий

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Dzmitry Lavysh
перин очень куражный вратарь. Когда он становится первым -стабильности не хватает.
Вторым- выходит и творит суперсейвы.
Можно рискнуть на след сезон и сделать первым и Войцеха отпустить..
Может к 30ти годам уже и окреп ментально Перин
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