Туринская Старушка
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«Используй голову и ноги, а не руки». Болельщики ответили Паредесу, который устроил конфликт с Аллегри

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Внезапно недоволен игровым временем.

Издание La Gazzetta dello Sport сегодня опубликовала новость о том, что в понедельник между главным тренером «Ювентуса» Массимилиано Аллегри и хавбеком Леандро Паредесом, который в Турине играет в аренде из «ПСЖ», возник конфликт.

Аргентинец недоволен своим положением в команде, а именно малым игровым временем и тем, что его не используют даже в качестве игрока ротации. Все это происходило на клубной базе в резкой форме и похоже, что теперь Паредес вряд ли в ближайшее время попадет в заявку бьянконери.

Вот как отреагировали на эту новость болельщики «Юве»:

💭 Паредес играет плохо и позволяет себе злиться на тренера. Если ты хочешь играть больше, то иди и доказывай на тренировках и на поле, когда тебе дают шанс. Пора думать головой и играть ногами, а не руками.

💭 Представьте, что вы потеряли место в составе, не представляете из себя ровным счетом ничего, вместо вас играет Барренечеа, а вы еще позволяете себе что-то говорить. Нет слов.

💭 Тренер дал игроку много шансов − он их не использовал. Так к кому могут быть претензии?

💭 Паредес должен взять на себя ответственность. Он и так был посредственным игроком, а сейчас еще и не в форме. Надеюсь летом вернем Ровеллу.

💭 Как по мне, Паредес играет даже слишком много для своего уровня.

А как вы отреагировали на такое поведение Леандро Паредеса? Пишите в комментариях.

2 комментария

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леннорыч-абрамович
"Хм, отличный совет, надо попробовать"
Артем Дзюба
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d.xoxlov
Самое весёлое в том, что Аллегри больше всех настаивал летом на приходе Паредеса и аренде Ровеллы под эту тему.
Клубу отчаянно нужен спортдир с решающим и определяющим правом голоса и равноценной ответственностью.
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