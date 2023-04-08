Внезапно недоволен игровым временем.

Издание La Gazzetta dello Sport сегодня опубликовала новость о том, что в понедельник между главным тренером «Ювентуса» Массимилиано Аллегри и хавбеком Леандро Паредесом, который в Турине играет в аренде из «ПСЖ», возник конфликт.

Аргентинец недоволен своим положением в команде, а именно малым игровым временем и тем, что его не используют даже в качестве игрока ротации. Все это происходило на клубной базе в резкой форме и похоже, что теперь Паредес вряд ли в ближайшее время попадет в заявку бьянконери.

Вот как отреагировали на эту новость болельщики «Юве»:

💭 Паредес играет плохо и позволяет себе злиться на тренера. Если ты хочешь играть больше, то иди и доказывай на тренировках и на поле, когда тебе дают шанс. Пора думать головой и играть ногами, а не руками.

💭 Представьте, что вы потеряли место в составе, не представляете из себя ровным счетом ничего, вместо вас играет Барренечеа, а вы еще позволяете себе что-то говорить. Нет слов.

💭 Тренер дал игроку много шансов − он их не использовал. Так к кому могут быть претензии?

💭 Паредес должен взять на себя ответственность. Он и так был посредственным игроком, а сейчас еще и не в форме. Надеюсь летом вернем Ровеллу.

💭 Как по мне, Паредес играет даже слишком много для своего уровня.

А как вы отреагировали на такое поведение Леандро Паредеса? Пишите в комментариях.