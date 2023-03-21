В 2018 году пути «Ювентуса» и Джанлуиджи Буффона разошлись. Буффон зарекомендовал себя как один из величайших вратарей всех времен за 17 лет в клубе.

В то время многие ожидали, что итальянец повесит свои перчатки на гвоздь, но вместо этого он подписал контракт с «Пари Сен-Жермен». Карьера Буффона во французской столице длилась всего один год, и в 2019-м он решил возродить свой роман с «бьянконери». Вратарь-ветеран в течение двух сезонов был дублером Войчеха Щесны, прежде чем вернулся в «Парму» в 2021 году.

Недавно Буффон признался, что считает свое возвращение в «Ювентус» самой большой ошибкой в карьере, поскольку он и его семья наслаждались жизнью в Париже.

«В «Пари Сен-Жермен» у меня был лучший опыт в моей жизни, и уход был самой большой ошибкой», — сказал 45-летний Буффон во время своего выступления на Bobo TV.

«Мои дети до сих пор спрашивают меня, почему мы уехали. В Париже я чувствовал себя свободным человеком, говорил по-французски и ходил в музеи. Я также отказался от 10 млн евро».

«Но в «ПСЖ» хотели, чтобы Альфонс Ареоля играл, и я не мог этого принять. У них была блестящая команда с точки зрения качества, но им не хватало настроя «Ювентуса».

«Я знаю, почему у Сарри не получилось в «Ювентусе». К сожалению, иногда, чтобы защитить свой выбор, вам приходится кому-то противостоять. В его случае все зависело от результатов. У меня прекрасные воспоминания о Маурицио. Я пытался помочь ему по-своему скромно и до сих пор сочувствую ему».