Разбираемся.

Энцо Барренечеа родился 22 мая 2001 года в Кордове, Аргентина. Он был зачислен в академию «Ньюэллс Олд Бойз», где в свое время начинал Лионель Месси.

На молодежном уровне он выигрывал много наград, показывал хорошую игру и клуб предложил ему трехлетний профессиональный контракт. Однако за основную команду аргентинец не успел дебютировать. В 2019 году его купил швейцарский «Сьон», заплатив целых 3 млн евро.

Через шесть месяцев после переезда в Европу им заинтересовался «Ювентус». Туринцы в январе 2020 года заплатили за игрока 4,87 млн евро, отправив его сперва в Примаверу, а затем в «Некст Ген». В его активе 30 матчей и 4 гола.

22 мая 2021 года в игре против «Дженоа» игрок получил тяжелую травму: частичный разрыв крестообразной связки левого колена. На восстановление ушло 9 месяцев, затем он вернулся на поле и уже присоединился к тренировкам с первой командой «Юве».

Барренечеа − современный медзала, игрок скорее «ломающий», чем создающий. Он хорошо умеет играть как в тройке в полузащите, так и в четверке. Аргентинец неплохо действует без мяча, хорош в отборе и бегает от своих ворот до чужих.