Хотел бы быть ближе к команде.

В интервью The Athletic бывший защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини рассказал о том, как трудно быть вне команды в такой тяжелый для бьянконери период.

«Мне больно. Мне грустно и больно от того, что происходит в «Ювентусе». Тяжело не быть в Турине, нелегко всем, кто любит клуб. Болельщикам нужно набраться терпения, потому что клуб сражается против всех и я надеюсь, что все закончится наилучшим образом.

На поле приходится двигаться от матча к матчу. Посмотрим, где клуб будет в конце сезона. Что касается того, что происходит в суде, то здесь трудно что-то говорить: могут быть как хорошие, так и плохие новости. Я не большую ответственность в «Юве», потому сейчас мне сложно быть в стороне от команды».

Кьеллини сейчас был бы очень полезен как на поле, так и за его пределами. Он давал «Ювентусу» то, чего ему сейчас очень не хватает: понимание того, где ты находишься, и бесценный опыт.