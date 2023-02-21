Неожиданные слова поддержки.

Стефано Баригелли, главный редактор La Gazzetta dello Sport, внезапно встал на сторону «Ювентуса» и объяснил по какой причине не будет на стороне так называемых «палачей» клуба.

«Ювентус» любят многие болельщики и ненавидят многие итальянцы. Но они все должны помнить, что последние два чемпионата мира выиграны благодаря «Ювентусу». Обвинения? Увидим. Я точно не сторонник «Юве» в Серию Б».

Недавно «Ювентус» лишили пятнадцати очков за якобы завышение трансферной стоимости игроков и создание так называемой плюсваленцы. В клубе надеются оспорить наказание, чтобы команда имела возможность побороться за зону Лиги чемпионов.