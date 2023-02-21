«Последние два чемпионата мира выиграны благодаря «Ювентусу». Главный редактор La Gazzetta dello Sport поддержал клуб
Неожиданные слова поддержки.
Стефано Баригелли, главный редактор La Gazzetta dello Sport, внезапно встал на сторону «Ювентуса» и объяснил по какой причине не будет на стороне так называемых «палачей» клуба.
«Ювентус» любят многие болельщики и ненавидят многие итальянцы. Но они все должны помнить, что последние два чемпионата мира выиграны благодаря «Ювентусу». Обвинения? Увидим. Я точно не сторонник «Юве» в Серию Б».
Недавно «Ювентус» лишили пятнадцати очков за якобы завышение трансферной стоимости игроков и создание так называемой плюсваленцы. В клубе надеются оспорить наказание, чтобы команда имела возможность побороться за зону Лиги чемпионов.
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