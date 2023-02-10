Туринская Старушка
Блог

Игрок «Ювентуса» Мохамед Ихаттарен арестован за нападение на бывшую

Ювентус Ювентус
Клубы Клубы
Мохаммед Ихаттарен Мохаммед Ихаттарен
Футбол Футбол

Появилась информация об аресте принадлежащего «Ювентусу» нападающего Мохаммеда Ихаттарена.

«Ювентус» считал трансфер голландца в последний день лета 2021 года успешным, поскольку звезда «ПСВ» был одним из лучших талантов в Нидерландах.

Однако его карьера и жизнь пошли под откос. «Бьянконери» отправили Ихаттарена в аренду в «Сампдорию», откуда он дезертировал, не успев дебютировать за клуб.

Футболист вернулся в Нидерланды, где страдал от депрессии, затем он ненадолго присоединился к «Аяксу», а потом отправился в Турин.

Судя по всему, у Ихаттарена снова трудности . Как сообщает De Telegraаf, 21-летний парень был арестован за предполагаемое нападение на свою бывшую девушку. В доме игрока был проведён обыск и оставлена записка о том, что ключи от помещения находятся в полицейском участке в Утрехте.

Это уже второй случай ареста полузащитника за несколько месяцев. В ноябре прошлого года, когда на него надели наручники по подозрению в причастности к угрозам.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий