Игрок «Ювентуса» Мохамед Ихаттарен арестован за нападение на бывшую

Появилась информация об аресте принадлежащего «Ювентусу» нападающего Мохаммеда Ихаттарена.

«Ювентус» считал трансфер голландца в последний день лета 2021 года успешным, поскольку звезда «ПСВ» был одним из лучших талантов в Нидерландах.

Однако его карьера и жизнь пошли под откос. «Бьянконери» отправили Ихаттарена в аренду в «Сампдорию», откуда он дезертировал, не успев дебютировать за клуб.

Футболист вернулся в Нидерланды, где страдал от депрессии, затем он ненадолго присоединился к «Аяксу», а потом отправился в Турин.

Судя по всему, у Ихаттарена снова трудности . Как сообщает De Telegraаf, 21-летний парень был арестован за предполагаемое нападение на свою бывшую девушку. В доме игрока был проведён обыск и оставлена записка о том, что ключи от помещения находятся в полицейском участке в Утрехте.

Это уже второй случай ареста полузащитника за несколько месяцев. В ноябре прошлого года, когда на него надели наручники по подозрению в причастности к угрозам.