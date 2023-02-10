Пирло дал большое интервью Daily Mail. Поговорили про Турцию, Конте, Анчелотти и то, каково быть тренером

Легенда помог людям, пострадавшим во время землетрясения, а также поговорил с журналистом.

Про землетрясение. «Я сожалею о том, что произошло. Надеюсь, что сможет внести свой вклад и помочь преодолеть эту огромную трагедию. Мы хотим помочь. Мы знаем, что будет сложно, но стараемся внести свою лепту. Обнимаю всех крепко».

Про «Фатих Карагюмрюк» и жизнь в Турции. «Для меня важно иметь большие цели. Я всегда играл, чтобы выигрывать большие трофеи. Сейчас я здесь, чтобы совершенствоваться, но моя цель − попасть в большую команду и выиграть Лигу чемпионов. Если у тебя нет амбиций, ты должен оставаться дома.

Когда я приехал сюда, у меня было одно мнение о моем футболе. Но когда ты здесь, ты должен понимать, что не можешь делать то же самое. Изменить свое мнение сложно, но нужно. Иначе у тебя проблемы.

Турция − хорошая страна, тут прекрасно жить. Было тяжело, потому что она отличается от Италии и других стран. Но теперь все в порядке».

Футбольная репутация и трудности в работе. «Когда я был игроком, все было по-другому, было легко. Ты думаешь о том, как ты можешь играть. Когда ты тренер, ты должен все понимать. Понимать, как говорить с двадцатью людьми с разным менталитетом. Так что это трудная работа, другая работа.

Тренер должен знать, что он может требовать от своей команды, потому что у каждой группы игроков свой стиль, и вам нужно адаптироваться. Вы должны спросить их, что они могут сделать. Это важно. Не нужно быть снобом и упрямым человеком.

Я адекватный человек, знаю, что был важным игроком. Но сейчас все по-другому, потому что я тренер-новичок, молодой тренер. Я должен работать, хорошо работать, потому что каждый день важно совершенствоваться − как для себя, так и для игроков.

Как у тренера, у меня есть три-четыре правила: не люблю телефоны перед игрой. Не люблю, когда игроки опаздывают на встречи. Опоздал − не играешь. Когда на поле, должен работать на все сто. После можешь делать все, что хочешь».

Антонио Конте. «Я многому научился у него. Иногда мы общаемся, и для меня было очень важно понять его менталитет, потому что он был одним из лучших тренеров в моей карьере. Победоносный менталитет является ключевым. Он всегда найдет для тебя лучшее место для работы».

Карло Анчелотти. «Он очень спокоен, у него хорошие отношения со всеми игроками, и у него всегда есть одно слово для всего. Это важно, потому что если ты остаешься в большой команде, ты должен понимать, когда нужно говорить, а когда нет».

В конце Андреа Пирло признался, что Маурисио Почеттино звал его быть своим помощником в «ПСЖ». Итальянец сделал выбор в пользу «Ювентуса».