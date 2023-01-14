«Могло быть и 10 голов». Реакция болельщиков на разгром «Ювентуса» в матче с «Наполи»

Вчера вечером «Наполи» разгромил «Ювентус» в матче Серии А (5:1). Виктор Осимхен отметился дублем, а Хвича Кварацхелия, Ррахмани и Элмаз забили по голу. За «Ювентус» в первом тайме единственный мяч в ворота соперника отправил Анхель Ди Мария.

Реакция болельщиков в Twitter на такое разгромное поражение «Ювентуса» ожидаема…

«До сегодняшнего дня «Ювентус» пропустил только 7 голов в Серии А за сезон…«Наполи» забил им 5 за 70 минут».

«Ювентус» закончился».

«Наполи» обыгрывает «Ювентус» 5:1 и лидирует в Серии А с преимуществом в 10 очков. Последний раз они обыгрывали «Юве» 5:1 в 1990 г., когда у них в команде был Марадона. А теперь у них есть Кварадона!».

«Помните, когда фанаты «Ювентуса» говорили нам, что Бремер лучше, чем Де Лигт?».

«Могло быть и 10 голов».

«Боль».

«Сначала «Маккаби Хайфа», а теперь вот это. Нужно купить Офри Арада и Рами Гершона в это трансферное окно – они топовые защитники».

«Было бы лучше, если бы Бремер не восстановился».

«Колдун из Ливорно против новичков Серии А. Колдун из Ливорно против любой боеспособной команды»