«Могло быть и 10 голов». Реакция болельщиков на разгром «Ювентуса» в матче с «Наполи»
Вчера вечером «Наполи» разгромил «Ювентус» в матче Серии А (5:1). Виктор Осимхен отметился дублем, а Хвича Кварацхелия, Ррахмани и Элмаз забили по голу. За «Ювентус» в первом тайме единственный мяч в ворота соперника отправил Анхель Ди Мария.
Реакция болельщиков в Twitter на такое разгромное поражение «Ювентуса» ожидаема…
«До сегодняшнего дня «Ювентус» пропустил только 7 голов в Серии А за сезон…«Наполи» забил им 5 за 70 минут».
«Ювентус» закончился».
«Наполи» обыгрывает «Ювентус» 5:1 и лидирует в Серии А с преимуществом в 10 очков. Последний раз они обыгрывали «Юве» 5:1 в 1990 г., когда у них в команде был Марадона. А теперь у них есть Кварадона!».
«Помните, когда фанаты «Ювентуса» говорили нам, что Бремер лучше, чем Де Лигт?».
«Могло быть и 10 голов».
«Боль».
«Сначала «Маккаби Хайфа», а теперь вот это. Нужно купить Офри Арада и Рами Гершона в это трансферное окно – они топовые защитники».
«Было бы лучше, если бы Бремер не восстановился».
«Колдун из Ливорно против новичков Серии А. Колдун из Ливорно против любой боеспособной команды»
Жаль что его не уволят как минимум до конца сезона,но вчерашняя игра показала что Юве как и тренер застрял в 30-ей давности.