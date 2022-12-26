«Ювентус» нашел замену Куадрадо, но нужно убедить Роналдо

В «Ювентусе» хотят продолжать линию, начатую предыдущим руководством, и делать ставку на молодые таланты.

В этой связи в Турине интересуются 18-летним Иваном Фреснедой. Правый защитник играет за «Вальядолид», принадлежащего Роналдо. Сегодня у него состоится матч с «Мадридом» и двое скаутов «Ювентуса» уже прибыли в столицу Испании, чтобы увидеть игрока в действии.

Фреснеда считается одним из основных кандидатов на замену Хуана Кударадо, но вряд ли он окажется в «Юве» этой зимой. Роналдо хочет сохранить его в своей команде как минимум до лета, стоимость защитника оценивается в 10-15 млн евро.