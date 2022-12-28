«В «Юве» было тяжело, я начал сомневаться в себе»: Кулусевски рад уходу из «Юве» и в восторге от работы с Конте
После получения шведского «Золотого мяча» 2022 года бывший атакующий полузащитник «Ювентуса» Деян Кулусевски вернулся к разговору о двух годах, проведенных в Турине.
Проблемы в Ювентусе
«Мое время в «Ювентусе» было очень, очень тяжелым. Я вышел из него сильнее. Во втором сезоне я начал сомневаться в себе, думая, что я не так хорош, как я думал. Это худшее, что может случиться с игроком».
«Поэтому я начал сомневаться во всех решениях, принятых на поле. Сейчас я нахожусь в фантастическом месте, на поле и за его пределами. Будут и плохие моменты. Сейчас дела идут хорошо и в сборной, и в клубе».
Возрождение с Конте и Паратичи
«В то время в «Ювентусе» я чувствовал, что нахожусь не в том месте. Я очень рад, что ушел, теперь я намного сильнее, и я провел хороший сезон в Премьер-лиге, о чем всегда мечтал.
В Премьер-лиге все идет намного быстрее, я плохо играл в «Ювентусе» и не знал, что буду делать. К счастью, я пришел в клуб, который знал, кто я, с тренером (Антонио Конте), который хотел меня пару лет назад и спортивного директора (Фабио Паратичи), который купил меня в «Ювентус».
Они знали, на что я способен. Я всегда буду им благодарен, особенно в первый месяц они мне очень помогли: теперь вместо того, чтобы сомневаться во время игры, я знаю, что делаю все правильно!»
Кстати, Деян признан лучшим футболистом 2022 года в Швеции.
С января 22-летний вингер «Ювентуса» выступает за «Тоттенхэм» на правах аренды, которая рассчитана до июня 2023 года.
В уходящем году Кулусевски провел за сборную Швеции 7 матчей в Лиге наций и отборе ЧМ-2022, забив 1 гол и сделав 3 ассиста.
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