«В «Юве» было тяжело, я начал сомневаться в себе»: Кулусевски рад уходу из «Юве» и в восторге от работы с Конте

«Мое время в «Ювентусе» было очень, очень тяжелым. Я вышел из него сильнее. Во втором сезоне я начал сомневаться в себе, думая, что я не так хорош, как я думал. Это худшее, что может случиться с игроком».

«Поэтому я начал сомневаться во всех решениях, принятых на поле. Сейчас я нахожусь в фантастическом месте, на поле и за его пределами. Будут и плохие моменты. Сейчас дела идут хорошо и в сборной, и в клубе».

Возрождение с Конте и Паратичи

«В то время в «Ювентусе» я чувствовал, что нахожусь не в том месте. Я очень рад, что ушел, теперь я намного сильнее, и я провел хороший сезон в Премьер-лиге, о чем всегда мечтал.

В Премьер-лиге все идет намного быстрее, я плохо играл в «Ювентусе» и не знал, что буду делать. К счастью, я пришел в клуб, который знал, кто я, с тренером (Антонио Конте), который хотел меня пару лет назад и спортивного директора (Фабио Паратичи), который купил меня в «Ювентус».

Они знали, на что я способен. Я всегда буду им благодарен, особенно в первый месяц они мне очень помогли: теперь вместо того, чтобы сомневаться во время игры, я знаю, что делаю все правильно!»

Кстати, Деян признан лучшим футболистом 2022 года в Швеции.

С января 22-летний вингер «Ювентуса» выступает за «Тоттенхэм» на правах аренды, которая рассчитана до июня 2023 года.

В уходящем году Кулусевски провел за сборную Швеции 7 матчей в Лиге наций и отборе ЧМ-2022, забив 1 гол и сделав 3 ассиста.