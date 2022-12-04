«Не стоит выставлять «Юве», как вселенское зло». Президент «Лацио» поддержал «Ювентус»

Президент «Лацио» Клаудио Лотито произнес важные слова в защиту «Ювентуса», поддержав Андреа Аньелли в это непростое время для клуба.

«Я не судья. Все хотят быть причастны к успешному проекту, а когда появляются проблемы, то бегут с корабля и бегут даже те, с кем вы вместе пили. Есть команды, которые много заработали на продаже пары игроков, если бы в этом не был замешан «Ювентус», они бы никогда не получили 160 млн. Сегодня все ругают «Юве», но не стоит выставлять клуб в качестве вселенского зла - он многое сделал для поддержки итальянского футбола», - заявил президент «Лацио».