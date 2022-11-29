«Все изменилось после трансфера Роналду». Бывший президент «Ювентуса» уверяет, что финансовые проблемы клуба начались с появлением Криштиану

Бывший президент «Ювентуса» Джованни Коболи Джильи считает, что трансфер Криштиану Роналду стал причиной финансовых затруднений гиганта Серии А.

У «Ювентуса» проблемы с УЕФА и прокуратурой в Турине, клуб обвиняют в финансовых нарушениях, завышении сумм трансферов с целью получения прироста капитала, а также в соглашениях о тайной зарплате.

В понедельник «Ювентус» объявил, что весь совет директоров клуба во главе с Андреа Аньелли ушел в отставку.

Туринцы подписали Криштиану Роналду за 117 миллионов евро у «Реала» в 2018 году. В клубе рассчитывали, что португалец поможет им добиться успеха в Лиге чемпионов, но этого не произошло.

«Когда Андреа Аньелли стал президентом – это было хорошим решением, но и рискованным для него с такой фамилией и такой ответственностью. Первый этап его президентства был очень успешным благодаря помощи Беппе Маротты, который оживил команду и завоевал девять титулов подряд в Серии А. Но все изменилось после трансфера Роналду», - говорит Коболи Джильи в интервью Il Messaggero.

«Аньелли уговорили подписать Криштиану Роналду, потому что это сулило огромные маркетинговые доходы и успех «Ювентуса» в Лиге чемпионов. Однако Маротта с этим совершенно не согласился и отошел в сторону. Впоследствии Криштиану Роналду обошелся клубу в слишком большую сумму. Это Фабио Паратичи втянул клуб в эту сделку и создал проблемы».

«Если слухи о тайном контракте, по которому Криштиану Роналду должны 19 млн евро, действительно верны, то это станет неопровержимым доказательством махинаций. Но пока рано говорить, надо подождать и посмотреть, что решит суд. Я уверен, что юристы Джона Элканна найдут выход».