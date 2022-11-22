Туринская Старушка
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«Он один из сильнейших полузащитников Серии А». Журналист верит в трансфер Милинковича-Савича в «Ювентус»

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Переход Сергея Милинковича-Савича в «Ювентус» может состояться в ближайшие два трансферных окна – футболист находится на важнейшем этапе своей карьеры.

Полузащитник был одним из лучших игроков на своей позиции в Европе за последние несколько сезонов и преуспел в «Лацио». Текущий контракт серба истекает в конце этого сезона, и в туринском клубе надеются заполучить его и задействовать в тандеме с Душаном Влаховичем.

Итальянский журналист Алессандро Альберти рассуждает о возможном переходе футболиста в «Ювентус».

«Он, безусловно, один из сильнейших полузащитников Серии А, об этом говорят уже много лет, думаю, в следующем году у него есть все шансы оказаться в Турине. Миленкович-Савич усилит полузащиту «Ювентуса». Посмотрим, что будет с Рабьо, но Милинковичем-Савичем и с возвращением Погба полузащита «Ювентуса» станет мощнее».

Сейчас Сергей Милинкович-Савич находится в Катаре в расположении сборной Сербии вместе с Душаном Влаховичем и Филипом Костичем.

Ждете появления еще одного серба в «Ювентусе»?

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