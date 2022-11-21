Легенда «Ювентуса» Роберто Баджо винит Арриго Сакки в убийстве индивидуальности в футболе

Если речь идет о Роберто Баджо и Арриго Сакки, то значит, что мы говорим о величайших талантах в футболе: выдающемся игроки и тренере, изменившем кальчо навсегда.

Однако, отношения между ними были, мягко говоря, непростыми. Им пришлось сосуществовать во время чемпионата мира 1994 года, но душераздирающий промах Баджо с пенальти в финале, вероятно, стал последней каплей.

Легендарный тренер отказался вызывать гениального нападающего на Евро-96, а их короткая совместная работа в «Милане» не была приятной.

Хотя многие считают, что Сакки внес огромный вклад в развитие итальянского футбола, Баджо не особенно уважает идеологию тренера.

Бывший игрок «Ювентуса» считает, что школа Сакки стала концом для блестящих талантов, таких, как он сам, у которых не было конкретной тактической роли. Баджо объясняет, что тренер сфокусировался на командных игроках, что имело губительные последствия для «свободных художников».

«Сакки создал свою школу, и все последовали за ним», — сказал легенда «Ювентуса» в интервью Sky Sport.

«У футболистов, к которым относился и я, чья роль не была четко определена, жизнь осложнилась».

«Когда я думаю о Джанфранко Дзоле (легенда «Челси»), которому пришлось перебраться в Англию, чтобы играть в свой футбол, то мне смешно».

«Я считаю, что тренер очень важен, но, к счастью, в футбол по-прежнему играют игроки».