Примирению Конте и Аньелли быть: «Юве» готов подписать двоих игроков, чтобы тренер вернулся в Турин

Несмотря на неприятную ссору, которая имела место два года назад во время матча Кубка Италии между Андреа Аньелли и Антонио Конте, по сообщениям СМИ, с тех пор им удалось наладить отношения.

Инцидент произошел, когда Конте возглавлял «Интер». Камера запечатлела, как он показывал средний палец руководству «Юве», а патрон клуба отвечал оскорблениями.

Сейчас бывшего капитана и тренера «Ювентуса» связывают с возвращением в Турин. Его контракт с «Тоттенхэмом» истекает в конце сезона, а его будущее в Лондоне остается туманным.

Gazzetta dello Sport утверждает, что «Юве» предпримет попытку убедить Конте, подписав двух футболистов, с которыми специалист хочет работать: Алессандро Бастони – молодой итальянский защитник, сделавший качественный шаг вперед в «Интере» под руководством Антонио Конте, а также Сергея Милинковича-Савича из «Лацио», за которым туринский клуб давно охотится.