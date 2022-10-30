Аллегри меняет Миретти ради победы: футболист реагирует красноречиво

Вчера в непростом матче «Ювентус» все-таки смог одержать минимальную победу над «Лечче»: команду выручил 21-летний Николо Фаджоли, ставший автором своего первого гола в Серии А на 73-й минуте встречи.

Однако, не всем молодым игрокам повезло в прошедшем матче: Массимилиано Аллегри принял решение заменить Фабио Миретти на Мойзе Кина, чтобы усилить атаку. Сам Миретти не оценил такой поворот событий тем более, что за пару минут до этого у него был отличный шанс забить и в целом, он казался одним из лучших на поле.

Вот реакция Фабио на замену: Аллегри пытается объяснить ему свое решение, но лицо 29-летнего игрока «Ювентуса» говорит само за себя.