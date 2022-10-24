Лучано Моджи считает, что положение «Ювентуса» в таблице Серии А не такое уж и плохое

После катастрофы с «Монцой» и «Маккаби», «Ювентус» смог исправить положение и выиграть два последних матча в Серии А. И если в туринском дерби перевес в сторону подопечных Аллегри был минимальным (0:1), то «Эмполи» удалось разгромить (4:0).

Бывший спортивный директор клуба Лучано Моджи с трибун стадиона «Альянц» смотрел за яркой победой «Ювентуса» в прошлую пятницу и остался воодушевлен текущим настроем команды.

Моджи считает, что текущая ситуация в турнирной таблице серии А несправедлива по отношению к «Ювентусу». Он недоумевает, почему болельщики восхищаются другими клубами, несущественно опережающими «Юве».

«Мы видим, как «Ювентус» побеждает и играет намного лучше по сравнению с тем, что мы видели в начале сезона. Команда явно набрала физическую форму», - пишет Моджи в своей еженедельной колонке для Libero.

«Нельзя забывать тот факт, что «Ювентус» должен был заработать два дополнительных очка в матче с «Салернитаной», когда VAR допустил грубую ошибку. Таким образом, сейчас у «Юве» могло бы быть 21 очко, а не 19 - всего на одно меньше, чем у «Ромы» и на три, чем у «Лацио». Пресса активно хвалит оба столичных клуба».

«Так что мы можем, хоть и без энтузиазма, сказать, что «Ювентус» проводит приличный сезон, да, конечно, ниже наших ожиданий, но давайте вспомним, что они вынуждены играть без Погба и Кьезы».