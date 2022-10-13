Коболли Джильи обвиняет Невдеда в заговоре против Аллегри

Массимилиано Аллегри теряет поддержку болельщиков с каждым неудачным матчем, а вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед, оказывается, никогда не был в восторге тренера.

На самом деле, чех стал одним из инициаторов увольнения Аллегри в 2019 году, его в этом поддержал бывший спортивный директор клуба Фабио Паратичи.

Президент Андреа Аньелли принял решение вернуть итальянского специалиста спустя два года, предложив ему долгосрочный контракт.

Несмотря на плохие результаты «Ювентуса», Аньелли остается на стороне Аллегри. Однако, Недведа это не останавливает от заговоров против тренера, несмотря на публичные слова поддержки.

Бывший президент «Ювентуса» Джованни Коболли Джильи заявил, что Павел Недвед пытался заменить Макса на действующего тренера Примаверы Паоло Монтеро.

Уругваец успешно выступал за туринский клуб с 1996 по 2005 год. Прошлым летом он вернулся в «Юве», чтобы работать с молодежной командой.

«Недвед видел Монтеро альтернативой Аллегри еще пару недель назад: он хотел попытаться перезарядить команду», - заявил Коболли Джильи в интервью TMW.

«Но руководство устраивает ситуация, так что давайте доверять их оценке. Они провели неудачное трансферное окно, подписав «машины» с большим пробегом - Погба и Ди Марию. Клуб должен был перезагрузить команду, но они потерпели неудачу».

«Мальдини в «Милане» и Гвинтоли в «Наполи» подписывают полезных, талантливых игроков за разумные деньги, а «Ювентус» никогда такого не делал. Проблемы клуба началась, когда мы купили Роналду за огромную сумму».