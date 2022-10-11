Фото дня: лицо болельщика «Маккаби» после второго гола отражает эмоции фанов «Ювентуса»

"Ювентус" проигрывает на выезде "Маккаби" 0:2 после первого тайма.

Посмотрите на реакцию фаната "Маккаби" после второго гола его любимой команды:

Кажется, это выражение лица отражает чувства фанатов "Ювентуса" сегодня.

"Юве" в первом тайме развалил Омер Ацили - 29-летний израильтянин, который почти всю карьеру играет с родной лиге. Был небольшой период в Испании - "Гранада" подписала игрока на сезон 16/17, но там он провел всего 9 матчей.

Вот так Шченсны пытался отбить его удар в ближнюю девятку, не получилось: