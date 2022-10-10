Терпение руководства «Юве» не безгранично: Аллегри дан срок на исправление ситуации

С каждым новым разочарованием болельщики все громче требуют от руководства принять меры в отношении Макса Аллегри. В клубе пока сопротивляются давлению, публично поддерживая тренера.

В субботу «Ювентус» оступился, потерпев поражение на «Сан-Сиро» от «Милана» (2:0).

Разумеется, выездное поражение от действующих чемпионов не станет последним гвоздем в крышку гроба Аллегри, но итальянский специалист ходит по тонкому льду.

По информации Gazzetta dello Sport, терпение руководства «Ювентуса» не безгранично. Хотя тренер и защищен долгосрочным контрактом, клуб будет вынужден пойти на решительные меры, если ситуация не изменится в ближайшие пару недель.

Источник полагает, что «бьянконери» не могут позволить себе вылет в Лигу Европы в этом сезоне и непопадание в зону Лиги чемпионов в будущем году. Так что либо Аллегри удастся как можно скорее переломить ситуацию, либо в ноябре его место займет новый тренер. Длительный перерыв в чемпионате мира станет отличной возможностью для нового специалиста обосноваться в клубе.