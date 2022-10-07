«Тоттенхэм» может выкупить Кулусевски у «Ювентуса» в конце сезона

Скоро «Ювентус» может получить неожиданный доход: по сообщениям источников, «Тоттенхэм» готов выкупить Деяна Кулусевски.

Полузащитник находится в аренде в английском клубе с начала сезона, похоже, им довольны и готовы оставить на постоянной основе.

Кулусевски не смог зарекомендовать себя в «Ювентусе», однако, под руководством Антонио Конте ситуация для него складывается удачно - главный тренер «Тоттенхэма» давно хотел поработать со шведом.

Английский клуб уже заплатил «Юве» 3 млн евро за аренду на сезон, а если будет принято решение о покупке футболиста, то туринцы получат еще 35 млн.