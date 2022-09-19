«Между командой, тренером и руководством разлад». Клаудио Маркизио бьет тревогу

Легенда «Ювентуса» Клаудио Маркизио проанализировал непростую ситуацию в клубе в интервью для Domenica Sportiva.

«Проблема не в том, что «Ювентус» проигрывает, а в том, что проигрывает «Монце» даже не ударив по воротам. Между командой, тренером и руководством существует разлад – это видно исходя из их заявлений».

«С таким составом можно играть даже вдесятером, но этот «Ювентус» и не пытался играть – а это тревожный знак».

«В прошлом команде случалось занимать 7-ое место – у всех бывали тяжелые времена, но я помню такого беспокойства, как сейчас: Леонардо Бонуччи, капитан «Юве», на камеру говорит об обеспокоенности».

«Команда совершает одну ошибку за другой: с начала сезона не прогресса. Влахович не стал лучше с того момента, когда присоединился к «Юве». Состав пополнился такими игроками, как Ди Мария, но и они совершают ошибки, которые от них совершенно не ждешь – момент очень тяжелый».

Похоже, что у игроков «Ювентуса» нет сил, чтобы изменить результаты на поле. Положение пугающее.