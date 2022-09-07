Паредес огненно дебютировал за «Юве»: установил рекорд в матче с бывшим клубом и чуть не подрался с Серхио Рамосом

Но команде это не помогло - «Юве» уступил на выезде «ПСЖ».

В матче группового этапа Килиан Мбаппе дважды забил «Ювентусу» и выиграл для «ПСЖ» важнейший матч – туринцы ответили только одним забитым мячом.

Интересно, что встреча стала дебютной для полузащитника «Юве» Леандро Паредеса – первый же матч в черно-белой футболке он проводил против бывших одноклубников. В одном из эпизодов защитник Турина Бремер грубо сыграл против главной звезды парижан Килиана Мбаппе.

Все это привело к потасовке, в которой сцепились как раз Паредес и Серхио Рамос, известный своим буйным нравом – испанец даже схватил бывшего партнера за горло, за что получил заслуженную желтую карточку.

Помимо этого Паредес установил рекорд «Старой синьоры» - аргентинец сделал за матч 102 касания мяча - больше, чем любой другой игрок в своем дебютном матче в Лиге чемпионов в футболке «Ювентуса» с тех пор, как Opta собирала такие данные (с сезона 2003/04).