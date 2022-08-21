Бонуччи лайкнул сомнительный пост «Реала». Болельщики недовольны

Бонуччи поставил лайк на пост мадридского «Реала», в котором «сливочные» сделали подборку лучших голов Каземиро за «королевский клуб». Все бы ничего, но на первом видео был запечатлен гол бразильца в ворота «Юве» в финале Лиги чемпионов.

Вероятно, Бонуччи поставил лайк инстинктивно, не слишком задумываясь о последствиях. Хотя это выглядит немного странно, учитывая, что Леонардо – капитан «Ювентуса», он не упускает возможности рассказать молодым футболистам, как важно уважать клуб, вспомним хотя бы недавнюю историю с Де Лигтом.

Фанатам туринцев такое поведение Бонуччи в соцсетях очень не понравилось, они набросились на капитана. Вот несколько комментариев:

«И он еще называет себя капитаном?»

«Им запихнули четыре мяча, а ведь Леонардо вышел в старте и, скорее всего, успел поссориться с Дибалой в раздевалке. Да он должен извиняться утром, днем и вечером, когда слышит слово «Кардифф».

«Ну как вообще такое возможно? Даже Куадрадо после того финала лайкал посты игроков «Реала».

«Мда… А ведь пропущенный гол и на его совести в том числе».

«Он будто не понимает, за какой клуб играет. Просто ужасно».

«Зачем заставлять нас так страдать?»

Но есть и те, кто встал на сторону защитника:

«А в чем вообще проблема? Сейчас даже не нужен веский повод, чтобы накинуться на него».

«Боже, если после комментов фанатов нас назовут худшими болельщиками Италии, не надо обижаться».

«Это видео – простое прощание «Реала» с Каземиро. Отнеситесь к этому легче».

«Вы критикуете Бонуччи уже за то, что он просто дышит».

«Он лайкает посты всех топовых клубов, успокойтесь».