3 варианта для Костича: какой номер полузащитнику даст «Ювентус»

«Ювентус» еще не представил Филипа Костича в качестве своего нового игрока, хотя презентация может состояться в самое ближайшее время. Пока можно предположить, под каким номером футболист будет выступать в новом клубе.

Аллегри очень ценит многофункциональность Костича, который может играть роль атакующего вингера в схеме 4-3-3 и 3-5-2.

Основываясь на том, какие номера в «Ювентусе» сейчас свободны, Костич скорее всего получит «17» номер Луки Пеллегрини, хотя «7» номер – классика для атакующего вингера.

«18» номер – еще одна возможность, Костич играл под ним в «Штутгарте» , если Мойзе Кин уйдет, то Костич может его унаследовать.

Третий вариант косвенно напоминает «10» номер, который он носит в «Айнтрахте». В «Ювентусе» его носит Погба, а значит, Костич тоже может стать «20»м номером команды.