  «Сосьедад» о Захаряне: «Арсен работает с командой и чувствует себя хорошо. Клуб оказывает ему всю необходимую поддержку»
«Сосьедад» о Захаряне: «Арсен работает с командой и чувствует себя хорошо. Клуб оказывает ему всю необходимую поддержку»

В «Реал Сосьедад» рассказали о состоянии здоровья Арсена Захаряна.

Ранее стало известно, что российский полузащитник пропустил открытую тренировку команды в четверг из-за дискомфорта. 

– Захарян пропустил открытую тренировку команды, как сейчас его самочувствие? И не разочаровались ли в клубе в нем после череды травм?

– Арсен работает с командой и чувствует себя хорошо. Клуб оказывает ему всю необходимую поддержку, – заявили в пресс-службе клуба. 

Агент игрока объяснил, почему Захарян не тренировался на прошлой неделе. 

«Не было никакой травмы, это просто простуда. Поэтому Арсен пропустил несколько тренировок, но сейчас уже работает в общей группе», – сказал Геннадий Голубин.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
