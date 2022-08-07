«Ювентус» хочет усилить состав игроком «Мадрида»

«Ювентус» заинтересован в Ферлане Менди, который может покинуть «Реал Мадрид» этим летом.

Французу сложно будет конкурировать за место в «основе» Королевского клуба после того, как к составу присоединился Антонио Рюдигер, а Давид Алаба сможет смещаться на левый фланг. Игровое время Менди может существенно сократиться в связи с новыми обстоятельствами.

«Ювентусу» нужен новый левый защитник после неудовлетворительных выступлений Алекса Сандро. В качестве его дублера в прошлом сезоне клуб использовал Луку Пеллегрини. Совершено точно, что предстоящий сезон станет последним для Сандро в «Ювентусе», если этим летом его никто не купит.

В «Ювентусе» всерьез рассматривают Менди в качестве усиления левого фланга. Клуб готов приобрести его или взять в аренду с правом выкупа.