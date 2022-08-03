Вальтер Дзенга утверждает, что Аллегри строит команду мечты

Бывший тренер «Вулверхэмптона» и «Сампдории» Вальтер Дзенга считает, что «Ювентус» проделал отличную работу на трансферном рынке и качественно усилил состав перед новым сезоном.

К «Юве» присоединились Поль Погба, Анхель Ди Мария и Глейсон Бремер, Аллегри получил желаемые ресурсы для построения команды.

«Аллегри должно быть счастлив. Клуб дал ему команду, которую он хотел, а Де Лигт ушел, потому что не желал оставаться», - цитирует Дзегну TuttoJuve.

«Им не повезло потерять Погба так рано, но скоро вернется Кьеза. Ди Мария – потрясающий трансфер, он игрок высокого класса с огромным опытом. Сейчас команда готова куда лучше, чем в прошлом сезоне».

«Еще можно усилить оборону и нужно подыскать альтернативу Влаховичу. Но трансферное окно пока открыто, а денег от продажи Де Лигта много».