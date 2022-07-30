📹Игроки «Ювентуса» сходили на матч МЛС. Их реакция на супер-промах Кьеллини бесценна

Футболисты «Ювентуса» находятся в США, где «бьянконери» готовятся к матчу против мадридского «Реала». База клуба располагается в Лос-Анджелесе, как известно, за местный клуб играет легенда туринцев ― Джорджо Кьеллини.

Бывшие одноклубники Джорджо решили сделать другу приятный сюрприз и посетили матч его команды. Игра между «Лос-Анджелес» и «Сиэтл Саундерс» закончился со счетом 2:1 в пользу калифорнийцев.

Однако фанатам «Юве» запомнился один конкретный эпизод. Кьеллини нанес сильнейший дальний удар по воротам соперника, но промазал. Момент был очень опасным и крайне зрелищным:

А еще более запоминающейся была реакция бывших одноклубников Джорджо на его промах. Только посмотрите, сколько эмоций:

А вот как это выглядело в динамике: