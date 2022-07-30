📹Игроки «Ювентуса» сходили на матч МЛС. Их реакция на супер-промах Кьеллини бесценна

Футболисты «Ювентуса» находятся в США, где «бьянконери» готовятся к матчу против мадридского «Реала». База клуба располагается в Лос-Анджелесе, как известно, за местный клуб играет легенда туринцев ― Джорджо Кьеллини.
Бывшие одноклубники Джорджо решили сделать другу приятный сюрприз и посетили матч его команды. Игра между «Лос-Анджелес» и «Сиэтл Саундерс» закончился со счетом 2:1 в пользу калифорнийцев.
Однако фанатам «Юве» запомнился один конкретный эпизод. Кьеллини нанес сильнейший дальний удар по воротам соперника, но промазал. Момент был очень опасным и крайне зрелищным:
А еще более запоминающейся была реакция бывших одноклубников Джорджо на его промах. Только посмотрите, сколько эмоций:
А вот как это выглядело в динамике:
Ma non è #Chiellini, dai su… 😉😉😉pic.twitter.com/4b2TKfeacB— Antonino Milone (@antmil1976) 30 июля 2022 г.
Комментарии