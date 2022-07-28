Юный Ровелла впечатлил Аллегри и может остаться в Турине

К «Ювентусу» этим летом присоединилось несколько новых игроков, некоторые из них вернулись в клуб после аренды, как 20-летний Николо Ровелла. «Ювентус» купил его прошлым летом у «Дженоа» и оставил в клубе на правах аренды.

Теперь Ровелла возвращается в «Юве», он один из самых талантливых молодых полузащитников команды наряду с Николо Фаджоли, который также провел прошлый сезон в аренде.

Травма Поля Погба может открыть для Ровеллы дверь в основной состав «Ювентуса». Tuttomercatoweb сообщает, что Ровелла хорошо провел предсезонку и впечатлил Макса Аллегри. Итальянский специалист может сохранить его в Турине.