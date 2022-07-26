Туринская Старушка
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«Мы снова без полузащиты»: болельщики «Ювентуса» бьют тревогу из-за травмы Погба

Поль Погба Поль Погба
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Стало известно, что на тренировке «Ювентуса» Поль Погба получил травму правого колена. Обследование показало, что у француза поврежден мениск. La Gazzetta dello Sport сообщает, что Полю, вероятно, потребуется операция, в таком случае восстановление займет порядка двух месяцев – до конца сентября или начала октября.

Фанаты «Ювентуса» в социальных сетях были обескуражены: лучший игрок полузащиты, на которого возлагали огромные надежды, получил травму и выбыл на приличный отрезок времени, еще и в самый разгар предсезонной подготовки. Вот, что болельщики «Юве» думают по этому поводу: 

«Только что закончил кардио-тренировку, подумал, что на сегодня хватит потеть, а затем прочел новость о Погба и пульс вновь подскочил до 180-ти». 

«Погба лечит повреждение мениска, не очень серьезную, но деликатную травму, особенно в период восстановления. При всем этом приписывать проблему его спортивной подготовки "Ювентусу" означает жить в параллельной реальности». 

«Ребята, физическое состояние Погба не имеет к произошедшему никакого отношения. Он получил травматическое повреждение, не мышечное. Такое невозможно предсказать, его травма не связана с плохим физическим состоянием или неправильной подготовкой. Это просто невезение. Точка».

«Погба получил травму и мы опять остались без полузащиты».

«Притормозите, к чему такая спешка? Поврежденный мениск, пропущенная предсезонка, отсутствие игровой практики минимум на месяц… Подготовку игроков нужно переосмыслить. Мы снова поговорим об этом в октябре, а ведь в ноябре состоится чемпионат мира...»

И еще несколько комментариев:

«Ужасно, сезон еще не начался, а у нас уже есть серьезно травмированный игрок. Мы и не смогли бы начать лучше... С каждым годом все хуже и хуже. Какое невезение». 

«А разве Погба не приехал к нам в плохой форме из Манчестера?» 

«К сожалению, сегодняшний футбол заставляет игроков максимально использовать свои мышцы, мне жаль это говорить, но игроки после 30 лет больше не выступают на должном уровне. Нам необходимо сосредоточиться на молодых футболистах, иначе мы продолжим платить рекордные зарплаты игрокам, которые будут проводить весь сезон в лазарете».

«Невероятно, не прошло и двух недель подготовки, уже две травмы – у Де Шильо и Погба! Всегда отлично начинаем, как обычно».

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