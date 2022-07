«Мы снова без полузащиты»: болельщики «Ювентуса» бьют тревогу из-за травмы Погба

Стало известно, что на тренировке «Ювентуса» Поль Погба получил травму правого колена. Обследование показало, что у француза поврежден мениск. La Gazzetta dello Sport сообщает, что Полю, вероятно, потребуется операция, в таком случае восстановление займет порядка двух месяцев – до конца сентября или начала октября.

Фанаты «Ювентуса» в социальных сетях были обескуражены: лучший игрок полузащиты, на которого возлагали огромные надежды, получил травму и выбыл на приличный отрезок времени, еще и в самый разгар предсезонной подготовки. Вот, что болельщики «Юве» думают по этому поводу:

«Только что закончил кардио-тренировку, подумал, что на сегодня хватит потеть, а затем прочел новость о Погба и пульс вновь подскочил до 180-ти».

Hai appena finito di pedalare e credi di non dover più sudare per questa giornata, poi leggi la news su #Pogba e improvvisamente torni con I battiti a 180 😨 #lesione #menisco #Juventus

«Погба лечит повреждение мениска, не очень серьезную, но деликатную травму, особенно в период восстановления. При всем этом приписывать проблему его спортивной подготовки "Ювентусу" означает жить в параллельной реальности».

#Pogba rimedia la lesione del menisco, infortunio non gravissimo ma delicato, soprattutto nel recupero. In tutto ciò, attribuire il problema alla preparazione atletica della #Juventus significa vivere in una realtà parallela. pic.twitter.com/46kZttlmtw

«Ребята, физическое состояние Погба не имеет к произошедшему никакого отношения. Он получил травматическое повреждение, не мышечное. Такое невозможно предсказать, его травма не связана с плохим физическим состоянием или неправильной подготовкой. Это просто невезение. Точка».

Ragazzi, la condizione fisica di#pogba non c'entra niente. Ha subito

un infortunio traumatico ( non

muscolare) Non prevedibile (vedi

Chiesa l'anno scorso)e non é in alcun

modo imputabile ad una scarsa

condizione fisica o ad un’errata

preparazione.

Oui é solo SFIGA. PUNTO pic.twitter.com/EfkqB0HyQH