«Мы снова без полузащиты»: болельщики «Ювентуса» бьют тревогу из-за травмы Погба

Стало известно, что на тренировке «Ювентуса» Поль Погба получил травму правого колена. Обследование показало, что у француза поврежден мениск. La Gazzetta dello Sport сообщает, что Полю, вероятно, потребуется операция, в таком случае восстановление займет порядка двух месяцев – до конца сентября или начала октября.

Фанаты «Ювентуса» в социальных сетях были обескуражены: лучший игрок полузащиты, на которого возлагали огромные надежды, получил травму и выбыл на приличный отрезок времени, еще и в самый разгар предсезонной подготовки. Вот, что болельщики «Юве» думают по этому поводу:

«Только что закончил кардио-тренировку, подумал, что на сегодня хватит потеть, а затем прочел новость о Погба и пульс вновь подскочил до 180-ти».

Hai appena finito di pedalare e credi di non dover più sudare per questa giornata, poi leggi la news su #Pogba e improvvisamente torni con I battiti a 180 😨#lesione#menisco#Juventus — Claudio Marchisio (@ClaMarchisio8) 26 июля 2022 г.

«Погба лечит повреждение мениска, не очень серьезную, но деликатную травму, особенно в период восстановления. При всем этом приписывать проблему его спортивной подготовки "Ювентусу" означает жить в параллельной реальности».

#Pogba rimedia la lesione del menisco, infortunio non gravissimo ma delicato, soprattutto nel recupero.



In tutto ciò, attribuire il problema alla preparazione atletica della #Juventus significa vivere in una realtà parallela. pic.twitter.com/46kZttlmtw — Luca Vano (@vanoluca2) 25 июля 2022 г.

«Ребята, физическое состояние Погба не имеет к произошедшему никакого отношения. Он получил травматическое повреждение, не мышечное. Такое невозможно предсказать, его травма не связана с плохим физическим состоянием или неправильной подготовкой. Это просто невезение. Точка».

Ragazzi, la condizione fisica di#pogba non c'entra niente. Ha subito

un infortunio traumatico ( non

muscolare) Non prevedibile (vedi

Chiesa l'anno scorso)e non é in alcun

modo imputabile ad una scarsa

condizione fisica o ad un’errata

preparazione.

Oui é solo SFIGA. PUNTO pic.twitter.com/EfkqB0HyQH — Francesco Maccario (@mascherajuve) 25 июля 2022 г.

«Погба получил травму и мы опять остались без полузащиты».

«Притормозите, к чему такая спешка? Поврежденный мениск, пропущенная предсезонка, отсутствие игровой практики минимум на месяц… Подготовку игроков нужно переосмыслить. Мы снова поговорим об этом в октябре, а ведь в ноябре состоится чемпионат мира...»

Calma che fretta c'è? Menisco rotto, preparazione saltata, minimo un mese di stop, preparazione da rifare, condizione atletica da ritrovare. Se ne riparla ad ottobre, e con il mondiale a novembre... #Pogba — ANTONIO DALOI JFC-76 (@ANTONIODALOI) 26 июля 2022 г.

И еще несколько комментариев:

«Ужасно, сезон еще не начался, а у нас уже есть серьезно травмированный игрок. Мы и не смогли бы начать лучше... С каждым годом все хуже и хуже. Какое невезение».

«А разве Погба не приехал к нам в плохой форме из Манчестера?»

«К сожалению, сегодняшний футбол заставляет игроков максимально использовать свои мышцы, мне жаль это говорить, но игроки после 30 лет больше не выступают на должном уровне. Нам необходимо сосредоточиться на молодых футболистах, иначе мы продолжим платить рекордные зарплаты игрокам, которые будут проводить весь сезон в лазарете».

«Невероятно, не прошло и двух недель подготовки, уже две травмы – у Де Шильо и Погба! Всегда отлично начинаем, как обычно».