Глейсон Бремер прибыл на медицинский осмотр в «Юве»

«Ювентус» и Глейсон Бремер достигли соглашения, футболист уже прибыл в медицинский центр туринского клуба, где пройдет мед.осмотр, чтобы завершить переход из «Торино» в «Юве».
Бразилец был признан лучшим защитником Серии А по итогам прошлого сезона, в «Ювентусе» Бремера считают идеальной заменой Маттейсу Де Лигту, который присоединился к «Баварии».
Болельщики клуба собрались около медицинского центра, чтобы поприветствовать 25-летнего Бремера.
Bremer in the building 🏥👋 pic.twitter.com/B3YTWKBXT6— JuventusFC (@juventusfcen) July 20, 2022
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