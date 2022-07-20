Глейсон Бремер прибыл на медицинский осмотр в «Юве»

«Ювентус» и Глейсон Бремер достигли соглашения, футболист уже прибыл в медицинский центр туринского клуба, где пройдет мед.осмотр, чтобы завершить переход из «Торино» в «Юве».

Бразилец был признан лучшим защитником Серии А по итогам прошлого сезона, в «Ювентусе» Бремера считают идеальной заменой Маттейсу Де Лигту, который присоединился к «Баварии».

Болельщики клуба собрались около медицинского центра, чтобы поприветствовать 25-летнего Бремера.