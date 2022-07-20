«Ювентус» не взял Аарона Рэмзи в тур по США. Клуб работает над расторжением контракта с футболистом

«Ювентус» не взял Аарона Рэмзи в тур по США, четко дав ему понять свою позицию – футболист должен уйти.

Полузащитник не смог оказать существенного влияния на игру команды с тех пор, как переехал в Турин в 2019 году на правах свободного агента.

Пребывание Рэмзи в «Юве» омрачили травмы, вторую половину прошлого сезона футболист провел в аренде в «Рейнджерс».

В «Ювентусе» надеялись, что Аарон проявит себя в Шотландии, и клуб заберет его на постоянной основе, но этого не произошло. Травмы преследовали Рэмзи и в Глазго, кроме того, он не реализовал пенальти в финале Лиги Европы.

В «Ювентусе» работают над расторжением контракта с футболистом, по сообщениям Football Italia, именно поэтому Рэмзи не поехал в тур. Он хочет получить 4 млн евро в качестве компенсации, а клуб готов предложить ему только 2 млн. Переговоры продолжаются.