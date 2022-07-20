Бернардески о «Юве»: «Сарри и Пирло не дали времени. Споры о красивой игре бессмысленны»

В интервью для Gazzetta dello Sport бывший игрок «Ювентуса» Федерико Бернардески ответил на несколько вопросов о своем этапе в туринском клубе.

О выборе в пользу «Торонто»

«У меня были предложения в Европе, но я хотел другого. Я выиграл 9 трофеев с «Ювентусом», чего мне еще желать? Мне нечего доказывать, сейчас в моей карьере пришло время для новых впечатлений с «Торонто». Но я остаюсь главным болельщиком «Ювентуса».

О тренерах «Юве»

«Сарри и Пирло не хватило времени: «Ювентус» знает только глагол «побеждать» и не знает глагола «сеять». Аллегри – особенный тренер, но и ему нужно время на развитие проекта».

Об уровне игры

«Споры о красивой игре бессмысленны, у «Барселоны» было 25 футболистов высочайшего уровня, чтобы реализовать философию клуба. Двух-трех игроков мирового класса недостаточно, чтобы команда сделала качественный скачок».

О Погба и Ди Марии

«Появление Погба и Ди Марии добавит команде мастерства и опыта, но нельзя рассчитывать, что теперь клуб получит все и сразу».

Федерико Бернардески покинул «Ювентус» спустя пять сезонов, как свободный агент. Футболист провел 134 матча в Турине и забил 8 голов, скоро начнется его приключение в МЛС.