«Ювентус» все еще планирует подписать Паредеса. Для этого нужно расстаться с Артуром и Рэмзи

«Старая синьора» по-прежнему заинтересована в подписании контракта с полузащитником «ПСЖ» Леандро Паредесом.

Согласно источнику Tuttosport, Паредес не считается «неприкасаемым» в «ПСЖ» и вполне может покинуть клуб уже этим летом.

«Ювентус» по-прежнему заинтересован в Паредесе, но прежде чем он сможет провернуть эту сделку, «синьоре» необходимо найти новые клубы для полузащитников Аарона Рэмзи и Артура.

Tuttosport предполагает, что соглашение о расторжении контракта с Рэмзи может быть одним из возможных решений этого вопроса. С другой стороны, «Ювентус» также открыт для предложений по Артуру, который контактирует с «Ромой».

Пока «Ювентус» не найдет способ избавиться от Рэмзи и Артура, туринцы вряд ли смогут поучаствовать в борьбе за Паредеса. На данный момент аргентинец собирается принять участие в предстоящем предсезонном туре «ПСЖ», которое включает в себя три товарищеских матча против команд японской J-лиги.