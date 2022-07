Рэмзи случайно разорвал контракт с «Юве». Всё из-за шутки фаната

Аарон Рэмзи попался на уловку болельщика и случайно расторг контракт с «Ювентусом».

Валлийский полузащитник раздавал автографы поклонникам неподалеку от базы клуба, один фанат решил пошутить над Аароном.

Болельщик подсунул Рэмзи блокнот с надписью «расторжение контракта», а беззаботный Аарон оставил на листе свою подпись. На кадрах, появившихся в сети, видно, как фанат смеется, держа в руках «документ о расторжении контракта».

Aaron Ramsey’s first day back at Juventus and a fan asks him to sign A4 paper that says ‘Contract Termination’ Man, that’s a violation 😭pic.twitter.com/iDszMSNJNo