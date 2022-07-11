Туринская Старушка
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Рэмзи случайно разорвал контракт с «Юве». Всё из-за шутки фаната

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Аарон Рэмзи Аарон Рэмзи
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Аарон Рэмзи попался на уловку болельщика и случайно расторг контракт с «Ювентусом». 

Валлийский полузащитник раздавал автографы поклонникам неподалеку от базы клуба, один фанат решил пошутить над Аароном.  

Болельщик подсунул Рэмзи блокнот с надписью «расторжение контракта», а беззаботный Аарон оставил на листе свою подпись. На кадрах, появившихся в сети, видно, как фанат смеется, держа в руках «документ о расторжении контракта». 

Рэмзи, казалось, ничего не заметил и продолжил раздавать автографы. 

Разумеется, такая бумага не имеет никакой юридической силы, поэтому пока валлиец остается в Турине.

Аарон перешел в «Ювентус» в 2019 году после 11-ти лет в «Арсенале». Но его итальянскую карьеру сложно назвать успешной. В «Юве» на Рэмзи возлагали большие надежды, но он не сумел зарекомендовать себя в команде и среди болельщиков. 

В общей сложности он провел за «Ювентус» 70 матчей во всех соревнованиях, забив всего шесть голов. За время своего пребывания в Италии он выиграл один титул в Серии А, а также Кубок Италии и Суперкубок Италии.

Рэмзи провел вторую половину сезона 2021/22 в аренде у «Рейнджерс». Думаю, все помнят, как в этом году закончился финал Лиги Европы, в котором шотландцы проиграли «Айнтрахту» из Франкфурта. 

Кажется очевидным, что время Рэмзи в «Ювентусе» подходит к концу, но пока Аарон остается частью «бьянконери».  

Где будет играть Рэмзи, когда начнется новый сезон, покажет время.  

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