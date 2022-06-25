Де Лигта за Вернера: «Челси» ищет способ убедить «Юве»

«Челси» попытается убедить «Ювентус» продать Маттейса Де Лигта, включив Тимо Вернера в сделку.

После того, как команду покинули Антонио Рюдигер и Андреас Кристенсен, «Челси» нужно усиливать защиту.

Внимание англичан привлек Маттейс Де Лигт, который, якобы, сказал «Ювентусу», что хочет уйти после трех лет в Турине.

Де Лигт еще в 2019 году мог оказаться в АПЛ, «МЮ» пытался подписать его у «Аякса». Может быть на этот раз Маттейс доберется до Англии.

По сообщениям Sky Italy, «Челси» готов заплатить за футболиста 45 млн евро, а также включить в сделку Тимо Вернера. Говорят, что Вернер согласится на переезд в Турин, но ему придется снизить свои требования по зарплате.