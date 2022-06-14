Патрис Эвра: «В «Ювентусе» был товарищ по команде, который плакал из-за фильма. Из-за меня его потом дразнили остальные»

На протяжении десятилетий Патрис Эвра не мог плакать. Когда он смотрел грустные фильмы, то не испытывал эмоций. Когда друзья и родственники умирали, его глаза оставались сухими. Если происходило что-то невероятное, например, победа в Лиге Чемпионов, он был весел внешне, но холоден внутри.

«Я был роботом», - вспоминает Эвра.

Когда другие проявляли эмоции, он не испытывал сочувствия. Эвра вспоминает случай, произошедший, когда он играл за «Ювентус» в 2015 году. Он увидел своего товарища по команде в слезах.

«Я прошел мимо него и говорю: «Что случилось?». Он вроде не получал плохих новостей о том, что кто-то умер».

«Я говорю: «Чего ты плачешь?». Он отвечает: «Я смотрел этот фильм четыре раза, но каждый раз когда я смотрю его, я плачу». И я такой «ВАУ».

Эвра рассказал об этом остальным одноклубникам: «Все смеялись над ним, а я жалел, что сделал это».

С тех пор, 41-летний футболист повзрослел и позволяет себе слабость. В прошлом году он публично рассказал о том, что подвергся сексуальному насилию в детстве.

Патрису Эвра было 13 лет, он жил в доме своего учителя, потому что его собственное жилье было слишком далеко от новой школы. Ночью учитель пробирался к нему в спальню, и, думая, что он спит, трогал его под одеялом.

«Я знал, что то, что он делает – плохо. Так что я старался его оттолкнуть и ударить. Никто ничего не говорил в темноте, но он трогал себя и был сексуально возбужден из-за того, что происходило…в последнюю ночь в доме того человека, когда он знал, что я отправляюсь назад к своей семье, он добился успеха – засунул мой пенис себе в рот. Я никому ничего не сказал, мне было слишком стыдно признаться в этом моей маме, я не был уверен, что кто-то мне поверит», - вспоминал Эвра в своей автобиографии I Love This Game.

На этой неделе футболист выступит на конференции #НЕТнасилию при поддержке ООН, цель которой защитить детей во всем мире от насилия.