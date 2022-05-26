Игрок «Ювентуса» настаивает на снижении суммы отступных в контракте

«Ювентус» начал работать над летним трансферным окном, и им нужно разобраться не только с новичками.

У некоторых ключевых игроков клуба истекают контракты, которые необходимо продлить, и «Бьянконери» должны сделать это, чтобы не потерять игроков бесплатно.

Прежде всего клуб ни за что не хочет потерять Маттейса де Лигта. Сейчас голландец является самым ценным защитником на «Альянц Стэдиум», и срок его текущего контракта истекает в 2024 году.

«Юве» хочет продлить его и Де Лигт готов к этому. Однако он хочет, чтобы клуб снизил отступные. Football Italia утверждает, что он с радостью подпишет продление контракта до 2025 года, но настаивает на более низких отступных, прежде чем приступить к подписанию.