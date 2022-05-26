«Сделает ли он то же самое с «Интером»?» — болельщики «Ювентуса» подчеркивают разницу между Дибалой и Дель Пьеро

В соцсетях стало вирусным видео с Алексом Дель Пьеро, который, как настоящий игрок «Ювентуса», отказывается прикасаться к шарфу «Ромы».
Сравнение болельщиков «Ювентуса» в Твиттере с Пауло Дибалой было незамедлительным, поскольку уходящий аргентинец все ближе к «Интеру».
Вот несколько комментариев от болельщиков «Ювентуса», которые теперь смирились с тем, что аргентинец окажется в составе «нерадзурри».
«Тем временем Дибала выбирает «Интер», ха-ха».
«Есть только один капитан».
«Нет таких игроков «Ювентуса», как он».
«В этом разница между Дель Пьеро и Дибалой».
«Алекс, преподай Дибале урок».
«Я единственный дурак, который все еще надеется, что Дибала не уйдет, хотя я знаю, что это произойдет».
[video: @RidTheRock] USA Juve Twitter: “We should support other Italian teams in Europe” Del Piero: pic.twitter.com/k1tONHTU9W— 𝗚𝗝𝘂𝘀𝘁𝗷𝘂𝘃𝗲 🎥 (@GJustjuve) May 25, 2022
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