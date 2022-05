«Сделает ли он то же самое с «Интером»?» — болельщики «Ювентуса» подчеркивают разницу между Дибалой и Дель Пьеро

В соцсетях стало вирусным видео с Алексом Дель Пьеро, который, как настоящий игрок «Ювентуса», отказывается прикасаться к шарфу «Ромы».

Сравнение болельщиков «Ювентуса» в Твиттере с Пауло Дибалой было незамедлительным, поскольку уходящий аргентинец все ближе к «Интеру».

Вот несколько комментариев от болельщиков «Ювентуса», которые теперь смирились с тем, что аргентинец окажется в составе «нерадзурри».

«Тем временем Дибала выбирает «Интер», ха-ха».

«Есть только один капитан».

«Нет таких игроков «Ювентуса», как он».

«В этом разница между Дель Пьеро и Дибалой».

«Алекс, преподай Дибале урок».

«Я единственный дурак, который все еще надеется, что Дибала не уйдет, хотя я знаю, что это произойдет».

[video: @RidTheRock] USA Juve Twitter: “We should support other Italian teams in Europe” Del Piero: pic.twitter.com/k1tONHTU9W