«Ювентус» может продлить аренду Мораты

Альваро Мората провел последние два сезона в аренде в «Ювентусе», и «бьянконери» были довольны испанцем.

Он является одним из ключевых игроков в команде Макса Аллегри, и тренер «бьянконери» хочет продолжить работу с ним.

По соглашению с «Атлетико», «Юве» должен заплатить 35 млн евро, чтобы подписать его на постоянной основе. Это слишком большая сумма для туринского клуба, который тем не менее хочет сохранить Морату.

Tuttojuve утверждает, что «Юве» попытается подписать нападающего на постоянной основе за 15-20 миллионов евро, но если они не смогут договориться, они продлят его аренду еще на один сезон.