«Мне это кажется невозможным»: Падован не верит в переход Перишича в «Ювентус»

Джанкарло Падован в эфире Sky Sport 24 прокомментировал слухи о появлении Перешича в «Ювентусе».

«Это зависит от ситуации. Если линия Аллегри пройдет, прибудут Погба, Ди Мария и еще какие-то сформировавшиеся игроки. Я читал про Перишича, но мне это кажется невозможным. С другой стороны, если слово будет за Арривабене и Аньелли, то команду пополнят более молодые игроки. Я верю, что в итоге возобладает идея Аллегри, потому что «Ювентус» хочет добиться успеха в Лиге чемпионов».

На самом деле «Ювентус» прощупал почву для трансфера Ивана Перишича, хотя хорват, кажется, предпочитает «Интер», он решил дождаться последней встречи с «Интером», запланированной на следующую неделю, прежде чем дать ответ и «бьянконери».