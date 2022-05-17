Джорджио Кьеллини намекнул на продолжение карьеры в другом чемпионате

Джорджио Кьеллини намеркнул, что продолжит свою карьеру в американской МЛС после ухода из "Ювентуса"."Я дебютировал в матче против "Мессины", заменив Павла Недведа. Это было началом длинной истории, которая привела меня сюда. Я ухожу с большой радостью и умиротворением, потому что это решение принималось в течение нескольких месяцев, а не недель или дней, - рассказывает Кьеллини после матча с "Лацио".

- Я всегда говорил, что хочу уйти на высоком уровне, соответствующем моей карьере, и я добился этого. Это был тяжелый год для "Ювентуса", но я смог проявить себя на уровне на поле, и это дало мне толчок уйти в сторону и дать дорогу более молодым игрокам. Теперь пришло время взять на себя ответственность. Я прекрасно понимаю, что подрезал крылья некоторым молодым игрокам в "Ювентусе", так что теперь им пора взлететь, и я буду их поддерживать.

Очевидно, что результаты сборной Италии ускорили принятие решения. Мой план состоял в том, чтобы дойти до конца года и сыграть на Чемпионате мира, потому что после победы на Чемпионате Европы я почувствовал, что могу быть его частью. Очевидно, я бы также предоставил место другим игрокам, но, к сожалению, всё пошло не так, как мы хотели. Теперь я покидаю "Ювентус" и сборную, оставляя их в хороших руках с талантливыми молодыми игроками, которые готовы приступить к работе.

Сегодня я сыграл 17 минут, по одной на каждый год в "Ювентусе"!".

Честно говоря, я пока не знаю, что будет дальше, потому что мне нужно принять важное решение. Опыт за границей обогащает человека на культурном уровне даже больше, чем на поле, поэтому я чувствую потребность в таком опыте и знакомстве с другой культурой, за пределами этой жизни в "Ювентусе", о которой я так много знаю. Скоро я приму решение вместе со своей семьей".

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